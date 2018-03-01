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Путин: Российский арктический флот был и будет самым сильным в мире

Сегодня, 14:01

Во время традиционного обращения к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин затронул вопрос приоритетов государства в Арктике. По словам главы государства, российский арктический флот был и будет самым сильным в мире.

Путин, обозначая внешние приоритеты Российской Федерации, подчеркнул, что на сегодня в мире обострилась борьба за освоение территории Арктики. Ведущие мировые державы заявляют претензии на арктические территории, которые являются перспективными для добычи природных ресурсов. Россия имеет доминирующее положение в Арктике, однако нельзя успокаиваться.

Президент заявил, что необходимо наращивать военный потенциал, как в акватории Северного бассейна, так и на суше. Для этого должна быть создана мощная и комплексная инфраструктура. Кроме того, скорейшее выполнение ряда промышленных программ позволит укрепить позиции в регионе, который стал стратегически важен для многих мировых игроков. Также необходимо наращивать научный потенциал.


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