Путин: В России улучшилась демографическая ситуация

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Владимир Путин заявил, что в России значительно улучшилась демографическая ситуация. Об этом он сообщил в рамках ежегодного Послания Федеральному совету.

По словам Владимира Путина, демографическая политика, которая действует в Российской Федерации, оказалась эффективным методом по активному росту населения в естественном плане. На сегодняшний день представители правительства должны двигаться в намеченном направлении, чтобы этот процесс оставался устойчивым.

Президент отмечается, что потери граждан, которые были зафиксированы в 90-х годах, дают о себе знать, но в целом ситуация благоприятная. В России уже решили нехватку мест в яслях и детских садах. В будущие три года планируется создание около 270 тысяч таких учреждений. В таком случае молодые родители смогут выйти на работу, не теряя квалификации.