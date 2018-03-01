VistaNews.ru


Путин: В России улучшилась демографическая ситуация

Сегодня, 13:26

Владимир Путин заявил, что в России значительно улучшилась демографическая ситуация. Об этом он сообщил в рамках ежегодного Послания Федеральному совету.

По словам Владимира Путина, демографическая политика, которая действует в Российской Федерации, оказалась эффективным методом по активному росту населения в естественном плане. На сегодняшний день представители правительства должны двигаться в намеченном направлении, чтобы этот процесс оставался устойчивым.

Президент отмечается, что потери граждан, которые были зафиксированы в 90-х годах, дают о себе знать, но в целом ситуация благоприятная. В России уже решили нехватку мест в яслях и детских садах. В будущие три года планируется создание около 270 тысяч таких учреждений. В таком случае молодые родители смогут выйти на работу, не теряя квалификации.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.