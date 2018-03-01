Путин: Мощь ВС РФ возросла в 4 раза

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Глава РФ рассказал, что мощь российской армии возросла в 3-4 раза. С таким заявлением Путин выступил во время своего послания.

Лидер государства рассказал, что, проанализировав последние результаты ВС РФ в Сирии, можно смело заявить, что армия стала значительное сильнее. Весь мир теперь понял, насколько РФ современная в сегменте создания и эксплуатации современных военных разработок. Численность военнослужащих возросла в 2,4 раза. Россия получила от отечественных производителей новейшую военную технику: корабли, танки, самолёты, системы ПВО и так далее. Эффективность личного состава увеличилась до 95%, что является достойным показателем.