Путин определил основные задачи для России на ближайшие годы

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Президент России Владимир Путин определил основные задачи для правительства на ближайшие годы. Среди них – повышение благосостояния населения, ведь люди являются основой государства.

Владимир Путин в последнем выступлении рассказал об основных задачах, которые он ставит перед правительством на ближайшие несколько лет. Основным богатством государства, по мнению президента России, являются люди, поэтому первоочередной задачей станет повышение благосостояния населения и преодоление бедности.

Решительный прорыв необходимо совершить именно в социальной сфере. В ближайшие шесть лет планируется вдвое уменьшить уровень бедности населения. Напомним, что, согласно статистике, за чертой бедности живет около 20 миллионов человек, что в два раза меньше чем 17 лет назад. Несмотря на это, Путин уверен, что существующий уровень бедности очень высокий.

Для выполнения поставленной задачи, в первую очередь, необходимо модернизировать рынок труда, ведь на сегодняшний день он не соответствует современным требованиям. В ближайшие несколько лет, сообщил Путин, страна обязана совершить качественный рывок в развитии, что выведет ее на лидирующие позиции в мире.