Путин: В каждом населённом пункте РФ появится интернет

Сегодня, 12:45

Глава РФ Владимир Путин сегодня заявил, что во всех населённых пунктах появится качественный интернет. Оптовое волокно проведут даже в посёлки, где проживают 250 человек.

Путин рассказал, что в РФ уже существует масштабный проект, который должен обеспечить 99% населения полноценным интернетом. Планируется провести оптовое волокно даже в самые маленькие посёлки с населением в 250 человек. Глава государства отмечает, что интернет-сообщество развивается. Помимо развлечений и социальных сетей, развиваются научное, волонтёрское, промышленное направления. Доступный интернет позволит вывести Россию на кардинально новый уровень в сегменте IT-технологий.