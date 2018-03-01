VistaNews.ru


Путин: В каждом населённом пункте РФ появится интернет

Сегодня, 12:45

Глава РФ Владимир Путин сегодня заявил, что во всех населённых пунктах появится качественный интернет. Оптовое волокно проведут даже в посёлки, где проживают 250 человек.

Путин рассказал, что в РФ уже существует масштабный проект, который должен обеспечить 99% населения полноценным интернетом. Планируется провести оптовое волокно даже в самые маленькие посёлки с населением в 250 человек. Глава государства отмечает, что интернет-сообщество развивается. Помимо развлечений и социальных сетей, развиваются научное, волонтёрское, промышленное направления. Доступный интернет позволит вывести Россию на кардинально новый уровень в сегменте IT-технологий.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.