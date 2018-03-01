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Путин поздравил забайкальцев с 10-летием региона

Сегодня, 12:41

Президент РФ Путин обратился с поздравлением к жителям Забайкалья с 10-летием региона. Текст телеграммы был опубликован на официальном ресурсе Кремля. В нём, кроме поздравительных слов, Путин указывает, что регион обладает множеством конкурентных преимуществ.

В своей поздравительной телеграмме глава РФ обратился с поздравлениями к забайкальцам с 10-летием региона. Он отметил, что эта местность обладает рядом конкурентоспособных преимуществ. Среди них Путин выделил географическое и геополитическое расположение, отличную природу, большие запасы ценных веществ в почве и образовательные комплексы.

Президент государства добавил, что именно благодаря этому всему край может обеспечивать собственную потребность в квалифицированных сотрудниках.

Затем Путин призвал чиновников воспользоваться потенциалом Забайкальского края очень грамотно, чтобы улучшить жизнь людей. Примером он привёл необходимость создания в регионе условий для привлечения финансирования, улучшения социальной и транспортной инфраструктуры, а также развитие туристического комплекса.


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