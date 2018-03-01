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Уральский депутат заплатит Жириновскому 30 тысяч за оскорбление Собчак

Сегодня, 12:29

Уральский депутат Евгений Боровик заплатит Жириновскому 30 тысяч рублей за оскорбление Собчак. Он проводил конкурс в соцсети Facebook на самое жесткое высказывание.

Боровик подвёл итоги и выбрал победителя. По его словам, Владимир Жириновский был самым ярким и убедительным. Так как в его оскорблении самое безобидное слово было "дура", то ему и вручит 30 тысяч рублей. За второе место он обещает 20 тысяч, а за третье 10 тысяч соответственно.

Отмечается, что депутата Екатеринбургской думы администрация Facebook успела два раза забанить именно за этот "конкурс". Боровик два раза успешно восстанавливал аккаунт и продолжал следить за развитием событий. Как он собирается передать сумму победителям, не сообщается.


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