Ксения Собчак встретится в Самаре с обманутыми дольщиками

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Политик и журналист Ксения Собчак 3 марта решила посетить Самарскую область. Там она побывает изначально в Тольятти, а потом и в самой Самаре. В этом городе кандидат на пост главы РФ проведёт встречу-мероприятие с обманутыми дольщиками, своими фанатами и политическими сторонниками.

Информацию о планах политика сообщает руководитель местного штаба участницы в президентской гонке Хорен Григорьян. В его сообщении указано, что Ксения Собчак будет проводить в Самаре встречу с фанатами, политическими единомышленниками, сторонниками и дольщиками, которых обманули. По заявлениям Григорьяна, данное мероприятие будет проводиться в КРЦ «Звезда», начало в 18:00.

Стоит отметить, что в Самаре предвыборный штаб Ксении Собчак открылся в конце прошедшего года на Московском шоссе. Также существует штаб политика и в самом Тольятти.