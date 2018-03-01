Богомаз сравнил дебаты Собчак и Жириновского с "клубом алкоголиков"

Сегодня, 11:45

Вчера состоялись теледебаты кандидатов в президенты на канале ГТРК "Брянск". Александр Богомаз, который представляет политическую силу Явлинского заявил, что вся ситуация напоминала ему "клуб алкоголиков".

Всего прошло 3 тура теледебатов. Каждый из кандидатов представлял свою политическую партию от того или иного выдвиженца. В отличии от "России-1", всё прошло без скандалов и спокойно. Каждый из участников дебатов имел возможность полноценно высказаться и выступить перед аудиторией. Потом им задавали политические вопросы и интересовались проблемами в РФ и их способами решения. В конце эфира каждый кандидат предлагал проголосовать за своего лидера.