Российский беспилотник назвали угрозой американским системам ПВО

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Несмотря на то, что российский сверхзвуковой беспилотник большой дальности еще находится в стадии разработки, его уже оценили как потенциальную угрозу американским системам противовоздушной обороны. Об этом сообщил эксперт из Пентагона.

По мнению аналитика, даже скупые и непроверенные данные о создаваемом сверхзвуковом беспилотном летательном аппарате, дают возможность говорить о потенциальной угрозе для систем ПВО в США и странах НАТО. Главной особенностью аппарата является его способность подлетать к целям на малых высотах, что не дает возможности радарам, засечь его. Вторым угрожающим компонентом становится сверхзвуковая скорость.

Создание российским военно-промышленным комплексом сверхзвукового беспилотника стало ответом на доминирование американских дронов. Это наглядно доказали события в Сирии. Военные эксперты из США считают, что Москва вполне адекватно оценила потенциальные преимущества использования беспилотных летательных аппаратов не только в локальных вооруженных конфликтах.