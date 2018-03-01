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Багдаев и Цыбикова из Бурятии сыграли скандал Жириновского с Собчак

Сегодня, 11:02

Норжима Цыбикова и Батодалай Багдаев, доверенные лица Ксении Собчак и Максима Сурайкина соответственно, сыграли скандал Владимира Жириновского и Ксении Собчак. Этот момент они транслировали в социальной сети Facebook.

28 февраля в рамках прямого эфира на канале «Россия 1» была организована встреча кандидатов в президенты. Выступление Сергея Бабурина привела в бешенство Владимира Жириновского, который не дал договорить своему оппоненту и обрушил на него свой гнев. Ксения Собчак, решив успокоить характерного лидера ЛДПР, напомнила ему, что в его возрасте волноваться вредно. В результате Жириновский обратил внимание на теледиву и начал ругать ее. В результате журналистка вылила на политика воду.

Эту сценку пытались разыграть Норжима Цыбикова и Батодалай Багдаев, транслируя ее в социальной сети Facebook. Также видео опубликовано на популярном видеохостинге и его просмотрели 145 пользователей.


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