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Собчак советует Жириновскому провериться на бешенство

Сегодня, 10:51

Скандал после дебатов 2018 продолжается. Ксения Собчак требует от Жириновского извинений за нанесенные ей в прямом эфире оскорбления. А также Собчак требует, чтобы оппонент прошел проверку на бешенство, так как у него присутствуют все признаки заболевания.

В своем интервью кандидат Ксения Собчак потребовала, чтобы в Останкино ей предоставили охрану, попутно заявив, что Жириновского стоит проверить на бешенство. Также она опасается, что кандидат от ЛДПР может ее укусить, а бешенство заразно, как заявляет Собчак.

Представители пресс-центра Ксении Собчак заявляли, что они вместе с юристами готовят иск в отношении Жириновского за неподобающее поведение и хамство в ходе президентских дебатов.

Однако, в пресс-службе Владимира Жириновского заявили, что их кандидат не намерен извиняться. Они сообщили, что считают действия Ксении Собчак провокационными. Помимо этого, представители Жириновского заявили, что всего три кандидата являются настоящими - Жириновский, Путин и Грудинин. Остальных они назвали «фейковыми» кандидатами, целью которых является срыв предвыборной гонки.

Напомним, ранее в ходе Дебатов в прямом эфире на федеральном канале, во время речи кандидата в президенты Сергея Бабурина Владимир Жириновский прервал его, заявив о том, что Бабурин нагло лжет на его счет. Собчак попросила прекратить «балаган», заметив, что Жириновскому не стоит волноваться в пожилом возрасте. После этого лидер ЛДПР назвал Собчак дурой и проституткой. Тогда Ксения Собчак облила Жириновского водой из стакана.


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