Жириновский: Мои оппоненты - "политический мусор"

Сегодня, 10:34

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал своих главных оппонентов "политическим мусором". Он заявил, что никто из них не имеет права вести дискуссию на военную тему, так как все они не служили.

Вчерашние политические теледебаты уже вызвали целую серию скандалов и обвинений. Самым ярким участником оказался Владимир Жириновский, который на всю страну заявил, что его оппоненты - "политический мусор". Помимо этого, он обозвал Ксению Собчак "бл***" в эфире федерального телеканала. Как итог он заявил, что практически все из кандидатов на пост президента РФ "пляшут под дудку США". Собчак и вовсе, по его словам, постоянно туда ездит в командировки для получения цельных указаний, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что к следующей предвыборной гонки он полностью избавится от "политического мусора", который не достоин даже баллотироваться на самый высокий государственный пост.

Мужчин он упрекает в том, что никто из них не проходил даже воинскую службу, чтобы стать главнокомандующим РФ.

Сегодня представитель ЛДПР Михаил Дегтярев назвал Ксению Собчак "цирковым кандидатом". Немногим ранее Алла Пугачёва поддержала Собчак. В Государственной думе и вовсе назвали вчерашний конфликт настоящим позором. Некоторые считают, что всё было подстроено, и Жириновский с Собчак заранее договорились устроить скандал в эфире федерального телеканала.