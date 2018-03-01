Дегтярев назвал Ксению Собчак "цирковым кандидатом"

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Депутат партии ЛДПР Михаил Дегтярев заявил, что цель Ксении Собчак превратить выборы в цирк. Также он отметил, что ее задача «бросить тень на главного кандидата».

Как заявил политик, Владимир Жириновский, который баллотируется в президенты от партии ЛДПР, в последние несколько недель стремительно набирает рейтинг и дает избирателям надежду на следующий тур в президентских выборах.

Дегтярев также сказал, что Кремль отправил Собчак на выборы, чтобы провоцировать, хамить и «троллить» Жириновского главного оппонента Владимира Путина, по мнению самого Дегтярева.

Помимо этого, депутат заявил, что у остальных кандидатов в президенты вообще нет шансов на выборах. Он заявил, что процент голосов у Титова около нуля, а Бабурин, Собчак и Сурайкин «ниже статистической погрешности». Кроме этого, он назвал Грудинина «клубничным королем» и заявил, что тот «не вытянет выборы».

Стоит отметить, что подобное заявление появилось после «президентских дебатов», на которых Владимир Жириновский в прямом эфире, используя матерную брань, посылал Собчак, попутно называя ее дурой и проституткой.