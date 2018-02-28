Политолог объяснил, почему сцепились Собчак и Жириновский

Вчера, 23:39

Политолог объяснил, зачем сегодня на теледебатах сцепились Собчак и Жириновский. Специалист уверен, что таким образом кандидаты хотят резко поднять свой рейтинг.

Эксперт рассказал, что Ксения Собчак на фоне Владимира Жириновского вела себя крайне адекватно, несмотря на то, что он назвал её "бл***" в эфире федерального телеканала. Выплеснув стакан воды в лицо своего оппонента, женщина поставила его на место, показав своё значение в этой гонке и свою решимость, считает политолог. Собчак также претендует на свою позицию в большой политике. Политолог уверен, что теледебаты смотрели огромное количество россиян, и они запомнили такой яркий момент. По его словам, оба кандидата добились того, чего хотели.