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Собчак: Усы Грудидина как у Гитлера

Вчера, 22:59

Ксения Собчак высмеяла усы Грудинина, сравнив их с Гитлеровскими. Инцидент произошёл во время дебатов на "России-1". Сегодня состоялись весьма яркие дебаты перед президентскими выборами.

Помимо громкого скандала с Жириновским, Ксения Собчак также обратила внимание и на усы представителя КПРФ Павла Грудинина. Она заявила, что его усы очень схожи с такими же, какие носил Адольф Гитлер. Вдобавок, кандидат "против всех" припомнила ему и любовь к Сталину, который также мог похвастаться своими густыми усами. Интересно, что в критике Собчак также прозвучало имя Ангелы Меркель. Она представила ситуацию, в которой немецкий канцлер выйдет на трибуну и начнёт агитировать граждан голосовать за неё, потому что у неё усы как у Гитлера.

Ранее Собчак сама попала в аналогичную ситуацию, когда ей пришлось оправдывать свой "фашистский прикид".


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