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Эксперт:Аргентину и Россию может объединить «кокаиновое дело»

Вчера, 23:02

Иван Сурма, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии сказал, что борьба с наркотиками может сблизить отношения между Аргентиной и Россией.

«Кокаиновое дело» началось 22 февраля, когда с Аргентины хотели перевезти в Россию 389 кг наркотиков, но в Буэнос-Айресе перекрыли группировку. 28 февраля было обнаружено 4 кг кокаина в багаже. В данном инциденте Россия нашла и позитивную сторону, так как путем борьбы с наркотиками страна из Южной Америки может стать партнером и «другом» для России, как считают эксперты. Иван Сурма говорит о том, что нет стороны, которой был бы невыгоден такой союз.

Несмотря на то, что США имеют большое влияние на латинскую Америку, Россия надеется, что это не помешает успешно сотрудничать с аргентинским народом.


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