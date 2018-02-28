VistaNews.ru


Мама Собчак заступилась за нее в ситуации с Жириновским

Вчера, 22:02

Мама Ксении Собчак заступилась за свою дочь в ситуации с Жириновским. Людмила Нарусова обвинила Владимира Вольфовича, а вместе с тем всех кандидатов в президенты в мужском шовинизме.

Так же Нарусова отметила, что всем кандидатам следовало заступиться за Ксению, несмотря на свои политические разногласия. Такой поступок она считала более уместным, опираясь на мнение о том, что мужчина всегда должен заступаться за девушку. Людмила отметила, что Ксения также совершила ошибку, когда повелась на очередную провокацию Владимира Вольфовича.

Напомним, что недавно между двумя кандидатами произошел конфликт. Во время бурных дебатов Владимир Вольфович позволил себе высказаться нелестно в адрес Ксении. В ответ Собчак выплеснула стакан воды на своего оппонента.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.