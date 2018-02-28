Мама Собчак заступилась за нее в ситуации с Жириновским

Вчера, 22:02

Мама Ксении Собчак заступилась за свою дочь в ситуации с Жириновским. Людмила Нарусова обвинила Владимира Вольфовича, а вместе с тем всех кандидатов в президенты в мужском шовинизме.

Так же Нарусова отметила, что всем кандидатам следовало заступиться за Ксению, несмотря на свои политические разногласия. Такой поступок она считала более уместным, опираясь на мнение о том, что мужчина всегда должен заступаться за девушку. Людмила отметила, что Ксения также совершила ошибку, когда повелась на очередную провокацию Владимира Вольфовича.

Напомним, что недавно между двумя кандидатами произошел конфликт. Во время бурных дебатов Владимир Вольфович позволил себе высказаться нелестно в адрес Ксении. В ответ Собчак выплеснула стакан воды на своего оппонента.