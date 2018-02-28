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Делягин: Драка Собчак с Жириновским на дебатах была неизбежна

Вчера, 21:45

Политолог Михаил Делягин не удивился скандалу на дебатах между Ксенией Собчак и ее оппонентом Владимиром Жириновским. Он сказал, что это событие не могло просто закончиться мирно.

Хотя в эфире телеканала «Россия» теледебаты между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским прошли в режиме «экстези», все же инцидент пока не перерос в "масштабную войну". По мнению политического эксперта Делягина, Ксения Собчак могла во многом превзойти самого скандального Жириновского, но дело обошлось только стаканом воды.

Михаил Делягин считает, что кандидаты на пост будущего главы России не должны себя вести подобным образом и показывать это всё зрителям. Они превратили теледебаты в экстремальное шоу. Очень впечатляет, что дело закончилось не дракой. Ведь Ксения владеет нецензурной бранью не хуже Жириновского, но в этом случае она вела себя сдержанно, плеснув лишь в оппонента стаканом воды.


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