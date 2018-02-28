Шкуренко рассказал о бурной молодости Ксении Собчак

Вчера, 21:41

Представители кандидата на пост президента России Ксении Собчак организовали пресс-конференцию в Омске. Сотрудники СМИ получили ответы на все интересующие их вопросы относительно деловой и даже прошлой жизни будущего политика.

Со стороны доверенных лиц Собчак на встрече с журналистами присутствовали: бизнесмены Виктор Шкуренко и Арсен Пономарев, а также юрист Дмитрий Шейко. Когда одному из них был поставлен вопрос относительно бурной личной жизни кандидата на пост главы России Ксении Собчак, то по мнению Шкуренко, это не имеет никакого отношения к нынешнему политику. Виктор подчеркнул, что Ксения уже напрочь рассталась с шоу-бизнесом и ведет себя, как будущий политик.

Она скромна и сдержана в эмоциях. Раньше она могла позволить себе некоторые слабости, но в настоящее время она молодая мать. К тому же примерная супруга достаточно влиятельного человека. С мнением Шкуренко согласились и его коллеги, которые пришли на пресс-конференцию. Ведь по молодости многие поступки могут быть необдуманными и даже скандальными, но всему есть предел.