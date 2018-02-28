В Сети опубликовали показания фигуранта "кокаинового дела" из Аргентины

Вчера, 21:36

22 февраля из Аргентины пытались перевезти кокаин. Сейчас опубликовано показание завхоза российского посольства в Аргентине Игоря Рогова. Он утверждает, что действовал под контролем ФСБ.

Недавно Андрей Ковальчук, которого еще называют «наркобароном», был пойман с пакетом кокаина. Сотрудники посольства Аргентины и ФСБ решили провести совместную операцию. Рогова подговорили встретиться с Ковальчуком, в ходе этой встречи «наркобарон» рассказывал об связи с спецслужбами, а также вспоминал про свой багаж. Выяснилось, что Андрей Ковальчук тесно сотрудничает с посольством. Сам Андрей говорит о том, что его подставили, ведь наркотики аргентинцы подкинули для дискриминации русских.