VistaNews.ru


В Сети опубликовали показания фигуранта "кокаинового дела" из Аргентины

Вчера, 21:36

22 февраля из Аргентины пытались перевезти кокаин. Сейчас опубликовано показание завхоза российского посольства в Аргентине Игоря Рогова. Он утверждает, что действовал под контролем ФСБ.

Недавно Андрей Ковальчук, которого еще называют «наркобароном», был пойман с пакетом кокаина. Сотрудники посольства Аргентины и ФСБ решили провести совместную операцию. Рогова подговорили встретиться с Ковальчуком, в ходе этой встречи «наркобарон» рассказывал об связи с спецслужбами, а также вспоминал про свой багаж. Выяснилось, что Андрей Ковальчук тесно сотрудничает с посольством. Сам Андрей говорит о том, что его подставили, ведь наркотики аргентинцы подкинули для дискриминации русских.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.