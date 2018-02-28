Эксперт: Собчак буквально предложила сдаться террористам из Сирии

Вчера, 20:37

Эксперт прокомментировал высказывание Ксении Собчак по поводу военной политики России на территории Сирии, которая буквально предложила сдаться террористам.

Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин прокомментировал высказывание кандидата в президенты Ксении Собчак по поводу военной политики России в пределах границ Сирии. Он считает, что ее заявление имело популистский характер и было согласовано со взглядами Запада, который постоянно принижает достижения страны в Сирии. Он напомнил, что для сохранения государства необходимо иметь сильную армию, в связи с чем РФ и затрачивает крупные суммы на содержание и обучение военных, которые затем защищают страну.

Эксперт отметил, что военная политика России в Сирии направлена на борьбу с международными террористическими организациями, бороться с которыми необходимо везде, не ограничиваясь границами своей страны. А если учесть, что среди них много представителей СНГ, военная политика России в Сирии отвечает национальным интересам. Сейчас боевики пытаются сформировать базы на Закавказье и на Северном Кавказе, что приведет к усугублению ситуации. А Собчак призывает ничего не делать и ждать прихода террористических группировок в РФ.