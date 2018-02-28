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Эксперт: Скандалы с Жириновским, Слуцким и Собчак способствуют развитию матриархата

Вчера, 20:24

Из-за произошедшей недавно перепалки между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак, а также скандала вокруг депутата Леонида Слуцкого, существует вероятность актуализации женской темы в президентской компании — высказался руководитель совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

Как рассказывает политолог, новую силу скандалу придают обвинения Слуцкого со стороны журналистки RTVi Екатерины Котрикадзе в сексуальных домогательствах. Кузнецов поясняет, что появление конкретного человека обвиняющего депутата в домогательствах дает возможность развития данного скандала. Он считает, что процессы увеличения роли женщин в политике, гражданской деятельности, а также гендерное равенство не могли развиваться только в странах Запада, они перешли в Россию и имеют большие перспективы развития.


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