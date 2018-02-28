Порошенко пригласил Януковича в Киев, чтобы дать объяснения

Вчера, 20:09

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своей пресс-конференции заявил, что ему не интересно, что может сказать или сделать бывший президент Украины Виктор Янукович. Однако, Порошенко пригласил предшественника приехать в Украину и объясниться перед всем народом.

Также по заявлениям Петра Порошенко, большинству украинцев не интересно, что им может сказать экс-глава государства. Президент заявил, что у Януковича было четыре года, за которые он мог что-то сказать, а не молча прятаться.

Напомним, что в данный момент бывший президент Украины Виктор Янукович обвиняется в государственной измене. Помимо этого, президент России Владимир Путин заявлял, что Януковичу пришлось сбежать из Украины в связи с угрозой его жизни.

Стоит также отметить, что по данным некоторых СМИ, Виктор Янукович планирует приехать в Украину в начале марта и предоставить народу новые доказательства того, что действующие украинские власти напрямую имеют отношение к гибели людей на Майдане-2014.