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Милонов увидел «театр кабуки» в теледебатах Жириновского и Собчак

Вчера, 20:06

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал теледебаты кандидатов на пост президента РФ. По его убеждению, противостояние Жириновского и Собчак напоминает «театр кабуки».

Виталий Милонов резко негативно раскритиковал теледебаты между Жириновским и Собчак. По его словам, процесс предвыборной гонки не должен быть таким позорным с возможным обливанием водой и грязью. Политик подчеркнул, что Собчак далека от реалий жизни россиян и продвигает законы шоу-бизнеса в политической гонке. Милонов кинул камень в огород прошлой карьеры Собчак на телевидении, а именно участие в проекте «Дом-2».

«Мы не вокруг костерка толпой хомяков с «Дома-2» сидим», - подчеркнул депутат.

Он считает, что интересно было бы увидеть содержательную дискуссию по реальным проблемам, а не «театр кабуки». Политик призвал кандидатов к сдержанности и содержательному диалогу.


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