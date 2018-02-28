Настя Рыбка обратилась за помощью к миллиардеру Полонскому

Вчера, 19:51

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) является моделью и блогером с скандальной репутацией. Она решила обратиться за помощью к миллиардеру Полонскому, чтобы он использовал свои связи и вытащил из тюрьмы своего секс-тренера Александра Кириллова.

В своем Telegram-канале Рыбка сообщила, что Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержала полиция «купленная людьми Олега Дерипаски» за проституцию и сутенерство. Скандальная модель считает весь этот случай подстроенным. Организатор секс-тренингов Кириллов ждет решение суда. Но блогерша не желает оставлять все так, как есть, и потому обратилась к миллиардеру Полянскому за помощью, чтобы он организовал адвокатскую защиту.

В конце своего обращения модель сказала, что обязательно отблагодарит Полянского, если он выполнит ее просьбу.

Напомним, пара Рыбки и Алекса проводила нелегальные секс-тренинги в Таиланде, за что их задержали.