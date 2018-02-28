Малинкович обозвал Собчак ушлой профурсеткой

Вчера, 19:38

Скандальное обливание водой и нецензурная ругань на телевизионных дебатах между кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским продолжает комментироваться российскими политиками. В Санкт-Петербурге первый секретарь местного отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал экс-ведущую «Дома-2» ушлой профурсеткой.

Питерский политик и соратник кандидата в президенты товарища Максима Сурайкина с возмущением прокомментировал безобразную сцену, произошедшую в студии Владимира Соловьева. Малинкович заявил, что такие действия оппонентов сводят на нет саму идею теледебатов, которая состоит в том, чтобы переиграть соперника при помощи четкой аргументации. Вместо этого разыгрывается балаганное действо самого низкого пошиба.

Малинкович, не оправдывая своеобразное поведение Жириновского, тем не менее назвал свою землячку Собчак ушлой профурсеткой, которая способна спровоцировать скандал с кем угодно. Хотя и выражения, которые позволил себе лидер ЛДПР в публичном пространстве, не делают ему части как политику, так и мужчине. Им нужно было удалиться в отдельное помещение и продолжить спор, резюмировал Малинкович.