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ЦИК прокоментировала перепалку между Жириновским и Собчак

Вчера, 19:35

Секретарь Центрального избирательного комитета прокомментировала произошедшую между двумя кандидатами в президенты, ситуацию. Как известно, недавно словесные дебаты Ксении Собчак и лидера Либерально-демократической партии России Владимира Вольфовича Жириновского переросли в перепалку, в следствии которой Собчак облила своего оппонента водой.

Недавно Майя Гришина, секретарь ЦИК прокомментировала произошедшую в прямом эфире ситуацию между Ксенией Собчак и Владимира Жириновского. Она заявила, что данный конфликт находится вне компетенции ЦИК. Все взаимоотношения кандидатов находятся не только в плоскости избирательного законодательства, но и в иных законодательных рамках. Дебаты транслирующиеся в прямом эфире не могут контролироваться ЦИК. Однако, в случае если кто-то из кандидатов заявит о том, что данными действиями были нарушены его избирательные права — комитет будет обязан рассмотреть все подробности этого обращения.


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