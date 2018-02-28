Порошенко: Украина примет свой флот из Крыма только вместе с полуостровом

Вчера, 19:27

Петр Порошенко, выступая на конференции заявил, что Украина готова забрать военную технику, оставленную в Крыму. Однако, президент Украины отметил, что украинская сторона согласна вернуть свои корабли только вместе с полуостровом.

Помимо этого президент Петр Порошенко заявил, что при необходимости Украина готова прибегнуть к абсолютно любым юридическим, дипломатическим либо санкционным мерам.

Напомним, ранее представители украинского ВМФ заявляли, что российская сторона довела корабли до весьма плачевного состояния. Военнослужащие заявляли, что теперь эти корабли пригодны только для сдачи их на «металлолом». Однако российская сторона отрицала факт какого-либо ущерба, нанесенного военной технике Украины, аргументируя это тем, что украинские моряки в свое время банально «проспали» и забыли флот в Крыму.

Стоит также отметить, что президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с заявлением, что Россия готова не только отдать Украине ее военную технику, но и помочь в транспортировке ее до одесского порта.

Отметим, что не так давно украинская сторона требовала вернуть «пиратски захваченный» флот, предварительно отремонтировав все корабли. Это российская сторона также делать отказалась.

Теперь Украине не потребуется помощь в транспортировке, в случае если Россия согласится вернуть флот вместе с полуостровом, где этот флот в данный момент и базируется.