Жириновский прокомментировал скандал с Собчак

Вчера, 19:17

Владимир Жириновский резко высказался в сторону Ксении Собчак, после чего телеведущая облила его водой. После теледебатов на канале "Россия 1" Владимир Вольфович прокомментировал конфликт с Ксенией Анатольевной.

В пресс-службе ЛДПР рассказали, что в президенты России метят пять фейковых кандидатов, среди них и Ксения Собчак. По мнению Жириновского, это люди рвутся к власти не для того, чтобы принесли пользу стране, а чтобы удовлетворить собственные потребности. Владимир Вольфович считает, что обозвал Собчак "проституткой и дурой" совершенно заслуженно, и извиняться за это не собирается.

В свою очередь Жириновский требует, чтобы Ксения Анатольевна попросила у него прощения за то, что в прямом эфире на теледебатах облила его водой совершенно незаслуженно. Жириновский говорит, что Собчак очень агрессивно реагирует на правду, поэтому ей не место в политике Российской Федерации.