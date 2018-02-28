Красовский: Политики боятся "дать в морду" ходящему с охраной Жириновскому

Вчера, 18:49

Антон Краковский заявил, что молодые и яркие политики не будут терпеть хамство Жириновского, как это делают современные политики, боящиеся "дать в морду" постоянно ходящему с охраной лидеру ЛДПР.

Антон Краковский считает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский на протяжении последних 32 лет ведет себя довольно однообразно. Все мужчины, с которыми он контактирует, привыкли к его хамству, и никто не смеет ответить Владимиру Вольфовичу, так как он постоянно ходит со своей охраной.

По природной привычке политик позволяет себе такое недостойное поведение и с женщинами, однако ведет себя по отношению к представительницам слабого пола еще более разнузданно, считая, что они уж точно не ответят. Это хорошо заметно в его поведении по отношению к Оксане Пушкиной в Госдуме, которую он обвинил в подкупе избирателей на парламентских выборах в 2016 году, и к Ксении Собчак, которую он публично оскорбляет в эфире «Россия-1». Однако женщины оказались не из робкого десятка.

Красовский отметил, что Жириновскому нужно понять, что со временем его силы слабнут, и он должен настраиваться на то, что в скорее его сменят еще более яркие политики.