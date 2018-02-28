Жириновский предлагает внести точности в закон о президентских выборах в РФ

Вчера, 18:42

Владимир Жириновский предлагает поправить закон о президентских выборах в РФ. Лидер партии ЛДПР и уже кандидат на пост президента связывает это с дополнительным основанием для отказов и отмены в регистрации кандидатов.

"В законном документе "О выборах главы государства" не имеется вообще никаких ограничений. Мы планируем вносить поправки в данный законе. Тут должны быть основания в сторону отказа либо отмены регистрации", - рассказал он в эфире одного из телеканалов.

Владимир Жириновский считает, что баллотироваться в президенты России может любой, кто захочет. Ранее стало известно, в момент дебатов лидер ЛДПР оскорбил другого кандидата на роль президента России Ксению Собчак. Журналистка попросила Жириновского соблюдать спокойствие и с уважением относиться к оппонентам.