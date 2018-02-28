Жириновский вслед за Собчак унизил свою жену

Вчера, 18:33

В сети появилось интервью Владимира Жириновского, где он откровенно унижает свою жену вслед за Собчак. Политик сегодня во время дебатов на канале "Россия 1" получил жестокий ответ от Ксении на свои высказывания и оскорбления.

В сети опубликовали интервью Жириновского, где он рассказал об отношениях со своей женой. Политик заявил, что его супруга, как и все женщины, не могут быть счастливыми. Им всем нужны только деньги, украшения и дорогая одежда. Жириновский отметил, что у его жены множество дорогостоящих вещей, однако он постоянно требует "еще и еще".

На фоне сегодняшнего скандала на теледебатах, где Ксения Собчак плеснула в лицо Владимира Вольфовича воду, пользователи сети подметили, что в Жириновском живет ненависть ко всем женщинам, поэтому он негативно относится к Собчак и даже позволяет матерится в ее сторону.