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В Киеве задержали двух активисток Femen перед пресс-конференцией Порошенко

Вчера, 18:36

Полицейские Киева произвели задержание двух активисток движения Femen перед пресс-конференцией Петра Порошенко.

В Киеве сегодня днем около «Художественного арсенала», где состоялась пресс-конференция украинского президента Петра Порошенко, были задержаны две приверженцы скандального движения Femen. Задержание провели накануне встречи президента с журналистами на пресс-конференции на тему "Вызовы-2018", которая проходит, можно сказать, впервые, за последние 12 месяцев. Предыдущая встреча главы государства с представителями СМИ проходила в мае 2017 года и была приурочена ко Дню Европы и представлению Украине безвизового режима в страны ЕС.

Местные СМИ сообщили, что активисток движения Femen, довольно известного благодаря своим скандальным акциям, было две. Их задержали за плакат с надписью: "Порошенко не наш президент", который они развернули и удерживали у здания.

Известно, что Анна была задержана около Киево-Печерской лавры, а София - в ресторане на Лаврской. Девушек, выступавших против президента, доставили в Печерский районный отдел полиции.


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