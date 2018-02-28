Порошенко: Война с Россией - это ключевой вызов для нас

Вчера, 18:23

Петр Порошенко назвал войну с Россией ключевым вызовом. По мнению главы Украины, именно война с РФ являет собой приоритетный вызов для всей Украины.

Также президент Украины в ходе конференции заверил, что агрессия со стороны Российской Федерации растет пропорционально тому, как растет боеспособность украинской армии. Он заявил, что армия Украины должна быть способна не только уберечь свои территории от вражеского наступления, но и суметь «отвоевать» оккупированные территории у врага. Усиление боевых возможностей Украины Петр Порошенко назвал своей приоритетной целью, как президента.

Помимо этого, президент Украины напомнил, что, по его мнению, Киев придерживается Минских соглашений, ведь это единственный способ решить конфронтацию на Донбассе, в то время как Москва эти соглашения нарушает и постоянно игнорирует.