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Собчак прокомментировала скандал с "мокрым дедушкой" Жириновским

Вчера, 18:16

Ксения Собчак высказалась по поводу скандала с Жириновским во время теледебатов на канале "Россия 1". Для того, чтобы успокоить оппонента, ей пришлось облить его водой. В комментарии Собчак назвала Жириновского "злобным дедушкой", который умеет только материться и ему не место в правительстве.

Во время дебатов на канале "Россия 1" между Владимиром Жириновским и Ксений Собчак произошел конфликт. В ходе выступления конкурента, который вспомнил прошлое Владимира Вольфовича, политик набросился на оппонента с критикой. Ксения Собчак попыталась успокоить Жириновского, однако он начал материться и оскорблять телеведущую.

В ответ на такую агрессию Собчак вылила в лицо Жириновскому стакан воды, а после штаб Ксении пообещал, что подаст на Владимира Вольфовича официальную жалобу за оскорбления.


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