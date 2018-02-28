Собчак прокомментировала скандал с "мокрым дедушкой" Жириновским

Вчера, 18:16

Ксения Собчак высказалась по поводу скандала с Жириновским во время теледебатов на канале "Россия 1". Для того, чтобы успокоить оппонента, ей пришлось облить его водой. В комментарии Собчак назвала Жириновского "злобным дедушкой", который умеет только материться и ему не место в правительстве.

Во время дебатов на канале "Россия 1" между Владимиром Жириновским и Ксений Собчак произошел конфликт. В ходе выступления конкурента, который вспомнил прошлое Владимира Вольфовича, политик набросился на оппонента с критикой. Ксения Собчак попыталась успокоить Жириновского, однако он начал материться и оскорблять телеведущую.

В ответ на такую агрессию Собчак вылила в лицо Жириновскому стакан воды, а после штаб Ксении пообещал, что подаст на Владимира Вольфовича официальную жалобу за оскорбления.