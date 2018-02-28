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Муж Собчак ответил Жириновскому за оскорбление супруги

Вчера, 18:08

Максим Виторган, который является мужем кандидата в президенты РФ Собчак, ответил Жириновскому за оскорбление своей супруги, заявив, что он – старый и больной человек.

Совсем недавно Владимир Жириновский публично и нецензурно оскорбил Ксению Собчак, ответ политику пришел от защитника семьи – Максима Виторгана. Муж Собчак назвал Жириновского «больным м***ком, который отрабатывает свой хлеб». При этом Виторган заявил, что Владимир за пределами съемочной площадки больной и несчастный человек, достойный жалости.

В ходе официальных дебатов Жириновский обматерил Собчак, та, в свою очередь, выплеснула ему в лицо воду из стоявшего рядом стакана.


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