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Мацейчук раскрыл Шарию подноготную российских политических телешоу

Сегодня, 13:19

Известный украинский блогер Анатолий Шарий, который из-за своих взглядов вынужден скрываться в странах Европейского союза, проинтервьюировал скандального польского журналиста Томаша Мацейчука. Поляк с подробностями раскрыл украинцу подноготную российских политических шоу на федеральных каналах.

Мацейчук начал с предыстории своего появления в России. По словам журналиста, драма сугубо личного характера заставила его покинуть родину и приехать в Российскую Федерацию, чтобы «отвлечься». Узнав о его приезде, продюсеры сразу двух крупнейших телеканалов предложили поляку поучаствовать в ток-шоу для создания конфликтной, а значит, рейтинговой обстановки в студии.

Журналист согласился и, по его выражению, попал в политический «Дом-2». Мацейчук считает, что большинству телеведущих не нужна истина. Слова оппонента должны прерываться возмущенными возгласами зала и агрессией со стороны самих модераторов.

Напомним, в арендованном подмосковном жилье Мацейчука были проведены обыски на предмет хранения носителей, содержащих призывы, сеющие межнациональную рознь. Журналист уверен, что на родине, в свою очередь, его будут считать агентом Кремля.


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