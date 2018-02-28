Специально для Ту-160М пройдет испытание «стратосферной» кислородной системы

Сегодня, 13:11

Специально для новейшего Ту-160м пройдет испытание «стратосферной» кислородной системы. Такую информацию распространило руководство холдинга «Технодинамика».

В холдинге «Технодинамика» провели модернизацию стратегического бомбардировщика Ту-160М. Сообщается, что на данный момент испытывают систему, которая поможет обеспечить кислородом членов экипажа.

Разработчики сообщают, что новая система создана специально для работы в условиях полной герметичности кабины, а также в случаях ее аварийной разгерметизации. Помимо этого сообщается, что обновленная кислородная система принимает участие в работе защитного снаряжения летчиков, а также системы катапультирования. Генеральный директор холдинга Игорь Насенков рассказал, что данная система поможет обеспечить качественную жизнедеятельность экипажа.

Система интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-160М и имеет несколько линий подачи кислорода в кабину. Кроме этого, специальное оборудование проводит непрерывный мониторинг давления в разных точках. В комплекте к новой системе идут шлем, кислородная маска и спасательный комплект.