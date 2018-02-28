Настя Рыбка попала в «сети» иммиграционной полиции Таиланда

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Известная российская модель Настя Рыбка получила скандальную славу за границей. Теперь звезда попала в «сети» иммиграционной полиции Таиланда. Ей и еще 9 ее соратникам запретят въезд в страну из-за проведения секс-тренингов.

Устроенный 25 февраля рейд тайской полицией дал ошеломляющие результаты. Специалистам удалось пресечь деятельность 10 россиян, которые незаконно проводили обучение туристов в области сексуальности. Известная в России Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) была в составе преступной группы с Александром Кирилловым (Алекс Лесли).

Обманутые люди не подозревали о незаконной деятельности кураторов группы тренинга. Около 40 человек пришли на обучение к людям не имеющим ни лицензии на этот вид деятельности, ни права въезда в Таиланд. Информацию сообщает The Bangkok Post.

К слову, накануне Настя Рыбка попросила политического убежища у США.