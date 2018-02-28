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Познер: Мацейчук стал обычным "мальчиком для битья"

Сегодня, 12:35

Телеведущий Владимир Познер назвал задержанного Мацейчука обычным «мальчиком для битья». Он считает, что таких объектов может быть несчетное количество и их периодически меняют.

По мнению Владимира Познера, сотрудник СМИ Тимош Мацейчук просто выступает в роли «мальчика для битья», которую сам для себя и избрал. Хотя сам ведущий поправил, что полностью не уверен в этом, ведь это простая его гипотеза. Общественный активист рассказал, что «мальчиков для битья» в СМИ полно, вероятно Мацейчук стал одним из них. Но эта позиция совершенно не долгосрочна.

Такие кандидаты с легкостью меняются время от времени. Ведь запас данной категории общества достаточно велик, чтобы прежние кандидаты попросту не задерживались на этом положении.


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