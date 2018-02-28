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Заксобрание Ленобласти не позволило депутату запретить бордели с секс-роботами

Сегодня, 12:14

28 февраля перед заседанием Законодательного собрания Ленобласти депутат Сергей Караваев потребовал у вице-спикера Николая Пустотина включить в повестку дня его законопроект о запрете в регионе борделей с секс-роботами. Народному избраннику отказали, объяснив свое решение не до конца доработанным постановлением.

Сергей Караваев регулярно пытается пополнить повестку дня авторскими законопроектами. Однако 28 февраля постановление ленинградского политика о запрете в регионе борделей с секс-роботами не попало на рассмотрение депутатами Заксобрания. Вице-спикер Николай Пустотин порекомендовал Караваеву доработать законопроект, и лишь потом выносить его на повестку дня.

Однако народный избранник не унимался, спровоцировав Пустонина на неловкий диалог:
- Как мы живем? – спросил депутат.
- Мы живем нормально, - ответил вице-премьер.
- Вы-то нормально, - сказал себе под нос Караваев, закончив «содержательный» диалог.


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