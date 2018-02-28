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МИД прокомментировал обвинения в адрес РФ по ситуации в Восточной Гуте

Сегодня, 11:59

В Министерстве иностранных дел жестко прокомментировали обвинения «западных партнеров» в адрес Российской Федерации по тяжелой гуманитарной обстановке в сирийской Восточной Гуте. В частности заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что такие инсинуации могут исходить только от людей, для которых существует такое понятие, как «свои террористы».

Рябков заметил, что поддержка США и Западной коалицией определенных вооруженных формирований, которые они называют «оппозиционными силами», является, по сути, взращиванием и подготовкой очередных террористических формирований. Российский дипломат напомнил Вашингтону, во что он превратил Ирак, в свое время. Теперь в Соединенных Штатах Америки намерены по тому же сценарию действовать и на освобожденных сирийских территориях.

Благодаря открытой поддержки Запада, в Восточной Гуте боевики намеренно и не скрываясь, срывают подвоз в район гуманитарных грузов, предназначенных для мирного населения. Все это делается вопреки договору президента России Владимира Путина о прекращении огня и гуманитарной паузе. Совет безопасности ООН полностью поддержал российскую инициативу.


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