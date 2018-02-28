СМИ предоставили видео с задержанием Томаша Мацейчука

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Некоторые СМИ пустили на обозрение общественности видеоролик с подробностями задержания репортера Томаша Мацейчука силовиками. Молодого человека подозревают в распространении националистической агитации.

В Сети появился ролик с процедурой задержания репортера одного из СМИ. Дело в том, что сотрудники МВД параллельно провели обыск в квартире задержанного, проверили всю его технику на предмет запрещенной информации. В итоге следственного мероприятия было найдено несколько экземпляров литературы. Согласно аннотации, сведения касались национализма.

Кроме того, были обнаружены некоторые атрибуты с символикой. Сам Томаш Мацейчук рассказал в интернете, что он доставлен в ОВД. В крайнем случае ему могут предъявить штраф или заставить навсегда покинуть страну. Хотя окончательный исход пока не ясен точно.