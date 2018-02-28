МИД РФ призвало Запад в полном объеме реализовать резолюцию СБ ООН по Сирии

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Сергей Рябков, занимающий пост замглавы МИД РФ, призвал Запад приложить все усилия для реализации в полном объеме резолюции Совбеза ООН по Сирии. Чиновник порекомендовал французским и остальным коллегам перестать вести себя так, как будто весь мир им что-то должен.

«Россия не перестанет повторять французским и остальным коллегам: перестаньте думать, что весь мир вам чем-то обязан и приложите все усилия для реализации в полном объеме резолюции СБ ООН по САР. И самое главное, начинать нужно с себя», - заявил Сергей Рябков.

24 февраля Совбез постановил прекратить режим огня в Сирии, дабы страна могла провести оговоренные в резолюции гуманитарные операции.