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Российский посол в Аргентине назвал «собачьей чушью» вывоз кокаина диппочтой

Сегодня, 11:48

Западные средства массовой информации продолжают раздувать скандал вокруг попытки отправки из Буэнос-Айреса в Москву крупной партии кокаина. В свою очередь посол России в Аргентине Виктор Коронелли назвал чушью сообщения о предоставлении дипломатической почты для наркотрафика.

По словам российского дипломата для того, чтобы заявлять о таком канале поставки наркотика, нужно быть полным дилетантом и не знать специфику подобных перевозок. Кроме того, Коронелли напоминает журналистам тот факт, что кокаин был найден вдалеке от российского посольства, а именно в школе, к которой дипломатическое ведомство имеет опосредованное отношение.

Коронелли не отрицает факта участия в наркотрафике технического сотрудника посольство, однако главный подозреваемый гражданин России не имеет доступа к дипломатическим курьерским вализам. Напомним, аргентинские эксперты определили, что кокаин был произведен и расфасован мексиканским наркокартелем Синало.


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