Под Дамаском Иран создал новую военную базу

Сегодня, 11:29

Неподалеку Дамаска Иран создал новую военную базу. Известно, что на ней находятся ангары для хранения ракет.

Иран создал новую военную базу, которая расположена неподалеку от Дамаска. Известно, что она расположена на северо-западе от города на расстоянии 12 километров.

Также на сайте есть снимки данного военного объекта, которые были сделаны при помощи спутника. Специалисты рассмотрели на фото два ангара, приблизительная площадь которых составляет 500 квадратных километров. Предполагается, что их будут использовать для хранения ракет средней и малой дальности.

Разведывательные службы сообщают, что контролируется новая военная база специальными силами «Аль-Кудс «Корпуса», членами которого являются стражи исламской революции. Пока официальной информации о создании базы не появилось, руководство Ирана не комментирует предположения американских журналистов.