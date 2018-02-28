Раскрученный "первыми кнопками" Томаш Мацейчук арестован силовиками

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Силовики взяли под стражу раскрученного "первыми кнопками" Томаша Мацейчука. По результатам обыска его доставили в полицию в городе Мытищи.

Немного позднее суд займётся вопросом про выдворение польского русофоба. Как стало известно, в момент обыска работники МВД обнаружили благодарственную записку, оформленную командиром украинского карательного батальона специального назначения Алексеем Сердюком лично для Томаша за его помощь военным.

Следственный комитет Ленинградского района в результате проверки установил, что на обнародованном раньше видеоролике в социальной сети "ВКонтакте" Мацейчук оскорбительно выражается в адрес Гиви. Это говорит о признаках вражды и неприязни к лицам, которые выделяются по факту национальности, а точнее к русским.