Мацейчука заподозрили в переводе денег с ТВ РФ батальону Семенченко

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Российский журналист Евгений Норин заподозрил своего польского коллегу Томаша Мацейчука в переводе заработанных на телевидении РФ денег батальону «Донбасс» (Украина), ведущего под управлением Семена Семенченко боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР.

Евгений Норин обратил внимание на недавно опубликованное благодарственное письмо Семена Семенченко в адрес Томаша Мацейчука. В тексте руководитель украинского «Донбасса» благодарит польского журналиста за моральную и материальную поддержку, оказываемую с момента основания батальона. Одним из основных источников дохода Мацейчука является участие в съемках политических ток-шоу на российском телевидении. За 3 часа в эфире польский журналист зарабатывает от 25 тысяч рублей. Как итог, на войну против ополченцев ДНР и ЛНР выделяются деньги из отечественного ТВ, заявил Евгений Норин.

Утром 27 февраля Мацейчука арестовали в Москве сотрудники МВД, выдвинув журналисту подозрения в возбуждении межнациональной розни. Сейчас полиция обыскивает жилище поляка и проверяет законность его пребывания в России.