Националист Мацейчук попрощался с Россией

Националист Мацейчук намерен попрощаться с Россией. На днях в его доме произвели обыск на основаниях дела о возбуждении межнациональной розни.
Польского блогера задержали за несоблюдение законности миграции. Суд рассмотрит данное делопроизводство 1 марта текущего года. Томаш Мацейчук заявил, что намерен покинуть территорию РФ даже если суд не постановит его депортацию. Такая информация появилась на его официальной странице в социальной сети Facebook. Как он сказал, "уже достаточно деградации, я хочу заниматься тем, что доставляет лично мне удовольствие и приносит при этом хоть какие-то плоды прогресса". Кроме этого он благодарит всех друзей, товарищей и даже врагов.