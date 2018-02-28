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Националист Мацейчук попрощался с Россией

Сегодня, 10:15

Националист Мацейчук намерен попрощаться с Россией. На днях в его доме произвели обыск на основаниях дела о возбуждении межнациональной розни.

Польского блогера задержали за несоблюдение законности миграции. Суд рассмотрит данное делопроизводство 1 марта текущего года. Томаш Мацейчук заявил, что намерен покинуть территорию РФ даже если суд не постановит его депортацию. Такая информация появилась на его официальной странице в социальной сети Facebook. Как он сказал, "уже достаточно деградации, я хочу заниматься тем, что доставляет лично мне удовольствие и приносит при этом хоть какие-то плоды прогресса". Кроме этого он благодарит всех друзей, товарищей и даже врагов.

"Обращаюсь к русскому народу. Хоть у нас и есть много косяков и конфликтов, я всё равно вас люблю. Есть надежда, что настанет день, когда мы все в дружной обстановке посидим и покурим кальян, весело обсуждая наши дела", - написал Мацейчку.


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